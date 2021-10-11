РИАМО - 11 окт. Свыше половины московских новостроек продемонстрировали рост цен на жилье в сентябре. В исследовательскую выборку были включены 263 столичных новостройки, которые представляют все сегменты, административные округа, ценовые фракции и схемы реализации. Об этом сообщает пресс-служба Urban Awards.

Динамика цен

Для более чем трети московских проектов (94 адреса) начало осени прошло без каких бы то ни было серьезных изменений: ценовой индикатор или остался на августовском уровне или смещался в пределах 0,5% в обе стороны.

30 комплексов с квартирами и апартаментами завершили сентябрь с отрицательной динамикой. В девяти случаях квадратный метр подешевел всего лишь в пределах 0,5-1,0%, в десяти – от 1,0% до 2,0%. Более выраженный ценовой спад – исключительная редкость. Так, лишь по четырем адресам фиксируется снижение порядка 2,0-3,0%. Семь проектов за месяц сбавили в цене от 3,0%.

«Когда в течение месяца цена на недвижимость в рамках одного жилого комплекса меняется на 5% и более – это аномалия, а не тренд. Как правило, она связана с внутренними процессами в структуре предложения. Выход на витрину весомой порции юнитов и ее последующая – более или менее интенсивная – реализация всегда отражается на ценовом показателе. Равным образом исчерпание фондов также ведет к причудливым изгибам кривой на графике цен» – отметила директор оргкомитета премии Urban Awards Ольга Хасанова.

Эта закономерность справедлива и для комплексов с позитивной динамикой. Таковых по итогам сентября насчитывается 139 единиц – 53% выборки. Застройщики, хотя и с осторожностью, но все же настойчиво подтягивают ценники наверх. В 20 случаях это ограничивалось почти незаметными 0,5-1,0%. В 50-ти новостройках жилье подорожало на 1,0-2,0%, еще в 31 – на 2,0-3,0%.

Точки роста

Весьма примечательным итогом сентября стало образование пула из 38 адресов (седьмая часть всей выборки), которые продемонстрировали подъем в 3,0% и более. Причем в 17 случаях речь идет о 5-процентном и даже еще более крупном росте. Рекорд установлен в ЖК «Тессинский, 1» (вторая очередь квартал NV/9) – 32,13%. В «Квартале 38А» у Ленинского проспекта, где после шести с половиной лет реализации осталось всего девять квартир, прайс поднялся на 20,12%.

Внутри МКАД по состоянию на сентябрь 2021-го сложились несколько очагов активного роста цен на жилье. Это районы Раменки (ЗАО), Даниловский (ЮАО), Свиблово (СВАО), Богородское (ВАО), обширные локации на юго-западе (районы Обручевский, Гагаринский, Черемушки, Котловка плюс район Нагорный из состава ЮАО), а также на стыке Северного и Северо-Западного округов.

В перечисленных зонах сосредоточено наибольшее количество новостроек с высоким ростом цен на недвижимость. В центре Москвы бодрую динамику продемонстрировали проекты в шаговой доступности от Кремля – «Кузнецкий мост 12», «Дом на Хлебном», Turandot Residences, Lumin. К ним можно прибавить цепочку адресов вдоль внешнего радиуса Садового кольца – «Сады Пекина», «Резиденция Тверская», Kazakov Grand Loft, Chkalov, «Амарант».

Впрочем, на окраинах также выявлен ряд проектов, которые затронула волна ценового роста – «Южные сады» и «Столичные поляны» в Южном Бутово, «Мякинино парк» в западной части Кунцево, новомосковская линейка Группы «Самолет» («Алхимово», «Новое Внуково» и особенно «Остафьево»), массив «Борисоглебское» в ТАО.