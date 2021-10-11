РИАМО - 11 окт. Более 1,6 тыс. пострадавших граждан из 8 регионов РФ, включая Подмосковье, смогут получить квартиры и денежные компенсации. Такое решение принял наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«Решение наблюдательного совета позволит помочь 1688 гражданам, которые приобрели жилье в Ярославской, Ростовской, Омской, Московской и Владимирской областях, Красноярском, Краснодарском крае и Республике Башкортостан», – сказал председатель наблюдательного совета, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как рассказал гендиректор фонда Константин Тимофеев, было рассмотрено 20 проблемных объектов.

«Пять домов планируется достроить, пострадавшими по ним числится 391 человек. Еще по 15 объектам будут выплачены компенсации, за ними смогут обратиться 1297 человек», – отметил он.

По словам главы фонда, обязательства перед указанными гражданами не выполнили 14 застройщиков, однако благодаря механизмам фонда права пострадавших дольщиков будут восстановлены. На финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан планируется направить 3 млрд 658 млн рублей.

Будут достроены: Ярославская область – 1 дом застройщика ООО «Прогресс-Инвест»; Ростовская область – 1 дом застройщика ЖСК «Мегаполис, 1 дом застройщика ООО «Георосторой»; Красноярский край – 1 дом застройщика ООО «Стройресурс»; Омская область – 1 дом застройщика ЖСК «10 лет Октября 43 к 1».

Компенсации получат: Республика Башкортостан – 4 дома застройщика ООО «Крона»; Ярославская область – 1 дом застройщика ООО «Монблан»; Краснодарский край – 2 дома застройщика ООО «СК Проспектстрой», 1 дом застройщика ООО «СК «Наследие», 2 дома застройщика ООО «Гедион»; Московская область – 2 дома застройщика ОАО «Мособлкапстрой-СК», 1 дом застройщика ООО «Капиталстрой», 1 дом застройщика ООО «СтройГрад»; Владимирская область – 1 дом застройщика ООО «Виста».