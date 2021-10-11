РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» Подольска проведет косметический ремонт хоккейной площадки на Плещеевской улице в преддверии зимнего сезона, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» член общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов.

Мухамеджанов совместно с УК и депутатом Сергеем Кулевым принял участие во встрече с жителями домов №№ 54а, 56б, 56в, 56г по улице Плещеевская поселка Цемзавод. Основным вопросом стал ремонт и подготовка к зимнему сезону хоккейной площадки во дворе дома № 56в по улице Плещеевская.

«Данная хоккейная площадка является одной из основных спортивных мест поселка Цемзавод (микрорайон Восточный) уже на протяжение многих лет. Зимой силами активных жителей заливается лед для катания на коньках и игры в хоккей. В ближайшее время сотрудниками управляющей компании МУП «ДЕЗ» будет произведено окрашивание бортов и косметический ремонт хоккейной площадки в рамках подготовки к зимнему сезону», - написал Мухамеджанов.

Он подчеркнул, что срок выполнения данных работ — 15 октября.

Ранее 9 сентября была проведена первая встреча с жителями по вопросу реконструкции или ремонта хоккейной площадки по улице Плещеевская. В настоящее время она стоит в плане по благоустройству дворовых территорий на 2022 год (дворовая территория дома 56в по улице Плещеевская).