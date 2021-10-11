РИАМО - 11 окт. В понедельник в столице состоялось открытие памятного знака 21-й дивизии Киевского района, также в этот день в столице впервые празднуют памятный день Московского народного ополчения 1941 года, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

«Сегодня дважды знаменательный день. Впервые Москва отмечает памятный день Московского народного ополчения 1941 года. Соответствующий закон недавно приняла Московская городская дума, а мэр Москвы Сергей Собянин его подписал», — сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Он отметил, что в этот день вспоминают о героическом подвиге москвичей, 80 лет назад добровольно ушедших на фронт и павших в боях, защищая город.

«Второе знаменательное событие – это открытие памятного знака 21-й дивизии Киевского района. Это третий памятный знак, установленный за последние 3 года. Ранее открывали памятные знаки 6-й и 18-й дивизиям. Таким образом, сегодня в Москве все 12 дивизий летнего формирования имеют места, где увековечена их память», — сказал Шапошников.

Он также добавил, что более 80 лет память о Московском народном ополчении умалчивалась.

«На протяжении многих лет советского периода и постсоветской истории Москвы память о Московском ополчении была буквально предана забвению, как несущественный и мало изученный эпизод в истории Великой Отечественной войны», — подчеркнул Шапошников.

По его словам, благодаря активности ветеранского сообщества, москвичей – потомков ополченцев, при активной поддержке нынешней власти, дело сдвинулось с мертвой точки.

«Решение о строительстве памятных знаков дивизий, память о которых до сих пор не увековечена, было принято мэром Москвы в 2016 году. Все данные властью обещания и обязательства были неукоснительно выполнены. Это дорогого стоит», — добавил он.

Шапошников объяснил, что «дело не в деньгах», а в уважении к москвичам, к ветеранам, к памяти сотен тысяч потомков героев, 80 лет назад защитивших город и ценой собственной жизни подаривших нам будущее.