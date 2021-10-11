РИАМО - 11 окт. С 11 октября 2021 года в столице будут праздновать День Московского народного ополчения, он станет знаком вечной благодарности 160 тыс. москвичей, которые в 1941 году не дали врагу прорваться к столице, многие — ценой своей жизни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве в понедельник поставили памятник 21-й дивизии народного ополчения.

«В первые дни войны в нее записались тысячи жителей столицы: студенты и преподаватели вузов, ученые, рабочие, сотрудники театра им. Вахтангова и «Мосфильма», — написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Он также добавил, что эти воины участвовали в Битве за Москву, с боями прошли от Сталинграда до Германии. 68 бойцов дивизии стали Героями Советского Союза.

«В состав дивизии входил единственный в Советской армии батальон, все солдаты и офицеры которого были удостоены ордена Славы», — добавил градоначальник.