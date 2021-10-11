РИАМО - 11 окт. Форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» впервые прошел в Москве в рамках 24-й международной выставки индустрии гостеприимства ПИР ЭКСПО 2021. Мероприятие собрало более 700 участников, сообщают организаторы форума.

Впервые на одной дискуссионной площадке в рамках ПИР ЭКСПО в обсуждении приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также представители гостиничного бизнеса: отельеры, инвесторы и девелоперы. Делегации прибыли из более чем 40 регионов РФ.

Мероприятие стало уникальной дискуссионной площадкой федерального уровня для решения вопросов развития инфраструктуры туризма в масштабе страны с участием представителей власти и бизнес-сообщества.

Всего на протяжении четырех дней на выставке ПИР ЭКСПО, в рамках которой состоялся форум, действовала 21 площадка деловых мероприятий, на которых состоялось более 250 конференций, круглых столов, панельных дискуссий, семинаров и мастер-классов.

В экспозиции выставки приняли участие более 500 производителей и поставщиков оборудования, расходных материалов и услуг для HoReСa, а информационными партнерами мероприятия стали ведущие общественно-политические, деловые и отраслевые российские СМИ.