РИАМО - 11 окт. После появления в СМИ информации об обрушении части потолочного перекрытия в квартире в Пушкине местные следователи начали проверку, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Перекрытие обрушилось в квартире, в которой проживает многодетная семья. Речь идет о доме 1958 года постройки. С 2019 по 2022 годы он вошел в краткосрочную программу капитального ремонта.

В доме регулярно протекает крыша и месяц назад в одной из квартир произошло первое обрушение. Однако обращения в ЖКХ ни к чему не привели.

В ближайшее время следователи опросят жильцов квартиры, истребуют всю нужную документацию для изучения и оценки. По результатам проверочных мероприятиях будет принято процессуальное решение.