РИАМО - 11 окт. В сентябре 2021 года россияне совершили в 3,6 раза переводов друг другу по номеру мобильного телефона, чем в январе, а сумма транзакций выросла в 2,8 раза. Об этом сообщает пресс-служба ЮMoney.

Аналитики ЮMoney изучили данные о денежных переводах пользователей за девять месяцев 2021 года и выяснили, что среднемесячные темпы роста числа переводов по номеру телефона составили 18%.

«За январь-сентябрь этого года количество пользователей, которые переводили деньги по номеру телефона, увеличилось в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Вероятнее всего, прирост произошел за счет новых клиентов, которые раньше пользовались другими способами. Например, переводами с карты на карту, с банковского счета или электронного кошелька, а также переводами без открытия банковского счета», — сказал гендиректор ЮMoney Иван Глазачев.

По его словам, на росте числа таких операций сказался и запуск сервиса переводов Visa по номеру телефона, состоявшийся в сентябре. Он позволяет отправлять деньги на карты платежных систем Visa и Mastercard.

Примечательно, что выросло не только число самих пользователей, использующих переводы по номеру телефона, но и среднее количество таких операций на человека — с 4 до 6. А вот сумма среднего перевода уменьшилась на 383 руб., до 1304 руб.

Средний оборот переводов на одного пользователя в сентябре текущего года вырос до 7586 руб., что на 7% больше показателя января. Наибольшее суточное количество переводов было совершено 1 октября 2021 года.

Финансовые пирамиды уходят в онлайн: как маскируются мошенники в Сети>>