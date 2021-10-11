РИАМО - 11 окт. Российский вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев назвал разумным введение штрафов за отказ прививаться от которонавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

По его мнению, эту меру нужно рассматривать в отношении граждан, которые подвержены риску заражения.

«Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки — акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжелым грузом ложатся на систему здравоохранения», — сказал Лукашев.

За последние сутки в России выявлено 27 246 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 566 человек, 936 пациентов спасти не удалось.

С начала пандемии в стране зафиксировано 7 717 356 случаев Сovid-19. Скончались 214 485 человек, выздоровели 6 819 796 человек.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>