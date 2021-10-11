РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Подольский театр моды «Эксклюзив» лицея №26 победил на конкурсе моды «Поволжские сезоны» в Самаре, сообщила руководитель образцового коллектива театра Ирина Мельник.

В пятницу, 8 октября, в театре оперы и балета в Самаре завершился финал ХХ фестиваля моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева». Для конкурсной программы отобрали дизайнеров из различных уголков страны. В числе участников были и подольчане. Темой фестиваля стала «Ответственная мода».

По итогам конкурса в категории «Театральный костюм» театр моды «Эксклюзив» стал победителем с коллекцией «Баня парит, баня правит» дизайнера Валентины Павловой. В представленной коллекции внесли в традиционный крой популярные решения, осовременив привычные образы.