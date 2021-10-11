РИАМО - 11 окт. Руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин отметил, что основной причиной проблем со сном часто становится стресс. Есть несколько методов, которые позволят справиться с бессонницей из-за переживаний, сообщает «Вечерняя Москва».

Среди наиболее популярных методов – умеренные физические нагрузки, контроль эмоций, отказ от кофе, темнота в помещении и подбор успокаивающего звукового сопровождения.

«Если человек обладает возможностью контролировать свое состояние, то он может самовнушением за счет расслабления мышц и отключения от эмоциональной ситуации, которая у него возникла, улучшить засыпание», - сказал Калинкин.

Алкоголь Калинкин принимать не советует, он поможет заснуть, но сон будет коротким и бессмысленным с точки зрения восстановления.

«Хороший способ быстро заснуть — создание «белого шума». Например, звуки шума моря, падающей воды, водопада, листвы. Все это отвлекает человека от мыслей». – добавил сомнолог.

Но самое главное, по мнению специалиста, устранить проблему. Поскольку только это даст ему по-настоящему расслабиться.