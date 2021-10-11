РИАМО - 11 окт. В центральном городском парке в Мытищах завершается строительство долгожданного скейт-парка, который был вписан в план масштабной реконструкции популярного общественного пространства. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам главы городского округа Мытищи Виктора Азарова, открытие объекта станет главным событием в рамках первого этапа реконструкции.

Строительство специальной площадки для экстремальных видов спорта стало возможно благодаря инициативе активных жителей. Стоит отметить, что дизайн объекта разрабатывался с учетом пожеланий местной инициативной группы, а бюджет строительства составил порядка 19 млн рублей.

«Работы по первой очереди скейтпарка практически завершены. В данный момент идут работы по благоустройству и окраске металлических элементов. Совместно с заказчиком было принято решение не открывать скейт-парк до завершения второй очереди. Окончание работ по второй очереди запланировано на первые числа ноября», – рассказал руководитель компании-подрядчика ООО «ФЕДЕРАЛЬ» Александр Кокшаров.

Он также уточнил, что покрытие скейт-парка будет выполнено из высокопрочного бетона и доведено до идеально гладкого состояния.