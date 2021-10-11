РИАМО - 11 окт. В Москве продолжает работу IV Международный Большой Детский фестиваль (БДФ), за два месяца в его рамках состоится свыше 40 культурных событий, в числе которых спектакли, цирковые шоу, а также показы кино и мультфильмов, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Кроме того, в 2021 году в программе фестиваля появилось еще одно направление – детская литература, а на улицах 17 городов России проходит БДФКвест «Театральная доставка».

В числе площадок, принимающих БДФ, такие культурные учреждения, как: Московский Губернский театр, Центр имени Мейерхольда, Театр.doc, Театр Маяковского, РАМТ и другие.

БДФ проводится с 1 сентября по 12 ноября в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Программа фестиваля разделена на несколько направлений, каждое из которых возглавляют известные деятели культуры и искусства.

Завершится фестиваль в Санкт-Петербурге, где 11 и 12 ноября проведет секцию детского и подросткового театра в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.