РИАМО - 11 окт. Ценностью премии губернатора Подмосковья «Мы рядом ради перемен» является ее справедливость, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил победителей премии «Мы рядом ради перемен» в кинотелевизионном комплексе «Главкино» в Красногорске.

«Это особенная премия. Мне кажется, она такая единственная в стране. <…> Ценность премии в том, что она справедливая», – сказала Виртуозова.

По ее словам, победители премии – по-настоящему редкие люди, которые готовы безвозмездно помогать другим, несмотря на какие-либо преграды.