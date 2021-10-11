РИАМО - 11 окт. Академик и главный сердечно-сосудистый хирург России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия отметил усердный труд, который проделали победители губернаторской премии «Мы рядом ради перемен».

Церемония награждения победителей премии «Мы рядом ради перемен» прошла в понедельник в кинотелевизионном комплексе «Главкино» в городском округе Красногорск. Премия вручается за социально значимые инициативы, направленные на позитивные перемены в Подмосковье.

«(Премия - ред.) очень значима. Самое главное, что выручается трудягам. Людям, которые посвятили свою жизнь созиданию. Я знаю, что это такое – терпение, необходимость сделать так, как надо. <…> Если тебя заметили, значит ты усердно трудишься и хорошо работаешь», – сказал Бокерия.

Бокерия также добавил, что премия является способом выделить тех, кто старается больше, чем другие, и делает это особым образом.