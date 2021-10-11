РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 окт. Жители Красногорска Михаил Иванов и Татьяна Ширшикова удостоены специальной премии губернатора Московской области в номинации «Перемены Подмосковья», сообщили ведущие церемонии награждения Азамат Музагалиев и Ольга Бузова.

Награждение победителей премии «Мы рядом ради перемен» прошла в Подмосковье в понедельник в смешанном онлайн и офлайн режимах.

Всего вручено 500 премий. Общий призовой фонд составит 80 млн рублей. 10 участников с самыми интересными и полезными реализованными идеями получают премию в рамках специальной номинации «Перемены Подмосковья».

Иванов представил фестиваль «Город А». Победитель поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку.

«С 2022 года проект становится всероссийским цехом креативных индустрий. В сентябре 2022 года в Красногорск приедут не только представители регионов РФ, но и стран СНГ», — сказал Иванов.

Кроме того, премии в номинации «Перемены Подмосковья» удостоена жительница Красногорска - 77-летняя Татьяна Ширшикова.

«Она также занимается творческими мероприятиями, но только для старшего поколения. К сожалению, Татьяна не набрала голосов в онлайн-голосовании и выбыла из конкурса. Но губернатор не мог не поддержать такой проект», - сказала Бузова.

Она попросила Михаила Иванова передать награду землячке. Оба жителя округа удостоены специальной премии в размере 1 млн рублей.