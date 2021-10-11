РИАМО - 11 окт. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова назвала честью быть рядом с победителями губернаторской премии «Мы вместе ради перемен» в день награждения.

Церемония вручения ежегодной премии «Мы рядом ради перемен» прошла в Красногорске. Открыл церемонию губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Премии не первый год, она все время трансформируется. Для нас важно быть рядом с людьми, которые отдают часть себя другим людям абсолютно безвозмездно по велению души и сердца. Большая честь быть здесь и разделять с ними эту радость», – сказала Мишонова.

По ее словам, главное в премии – это человек, именно на него направлено все внимание. Лауреатами премии стали меценаты, волонтеры и благотворители, которые готовы помогать другим, не надеясь на награду.

«В этом, наверное, самое ценное, что мы обращаем внимание на тех, кто этого внимания не ждет», – добавила Мишонова.

Премия присуждается в Подмосковье с 2013 года. За это время было принято более 250 тыс. заявок, а лауреатами стали 12,5 тыс. жителей Московской области.