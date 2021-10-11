РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 окт. Три жителя подмосковного Красногорска победили в номинации «Область перемен» премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен», сообщили ведущие церемонии награждения Азамат Мусагалиев и Ольга Бузова.

Церемония награждения победителей премии губернатора Московской области проходит в понедельник в офлайн и онлайн режимах.



От Красногорска заявки подали 267 участников, из них 45 набрали наибольшее количество голосов и стали номинантами на премию. Уже известно, что двое жителей округа удостоены специальной премии в номинации «Перемены Подмосковья».

В число десяти победителей в номинации «Область перемен» вошли жители Красногорска Сергей Бызин с проектом «Социальное сопровождение людей в трудной жизненной ситуации», Ирина Скалябина с проектом «Служба помощи при ДТП» и Илья Ханин с проектом развития социальных навыков и навыков достижения целей для детей из детских домов Московской области с помощью игры в одной команде на равных со значимыми взрослыми.

Победители получат премию в размере 1 млн рублей.