РИАМО - 11 окт. Российский президент Владимир Путин рассказал, что не испытывает проблем со здоровьем, а его кашель вызван прохладным воздухом.

Президент пожелал здоровья всем своим коллегам. По его словам, он знает, что все вакцинированы и напомнил о важности ревакцинации, сообщает Газета.ru.

«Валентина Ивановна (Матвиенко - ред.) не беспокойтесь, все нормально. Не только на Covid-19, но и на все другие инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Все хорошо. Просто, на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее, ничего страшного не происходит», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вышел из режима самоизоляции, в котором он пребывал порядка 2 недель.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>