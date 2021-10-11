РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. В актовом зале МУ МВД России «Люберецкое» состоялось совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности МУ МВД за 9 месяцев 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии принял участие начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, полковник полиции Андрей Стрыгин.

В ходе заседания были подведены итоги оперативно-служебной деятельности МУ МВД России «Люберецкое» за 9 месяцев 2021 года и определены задачи на предстоящий период. В завершение совещания Стрыгин поблагодарил личный состав МУ МВД за проделанную работу.

После состоялось награждение сотрудников. За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе от руководства ГУ МВД России по Московской области Стрыгин вручил благодарственные письма начальникам отделов полиции МУ МВД и поздравил с присвоением специального звания «полковник полиции» начальника отдела полиции по горокругу Лыткарино Василия Семичева.