РИАМО - 11 окт. На территории новой Москвы продолжается строительство 4 пожарных депо, одно из них ввести в эксплуатацию планируют до конца года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Он отметил, что другие пожарные депо строятся в поселениях Воскресенское, Филимонковское и Рязанское.
«Также в настоящий момент идет проектирование еще 3 пожарных депо, которые расположатся на территории поселений Первомайское, Новофедоровское и в деревне Картмазово поселения Московский», – добавил Бочкарев.
Глава столичного департамента развития новых территорий отметил, что в каждом депо будет все необходимое для эффективной службы. Здания оборудуют помещениями для пожарной техники и ее обслуживания, пунктами связи, учебными классами, комнатами отдыха и другими необходимыми помещениями.
«Строительство новых современных пожарных депо позволяет значительно сократить время реагирования на ЧС в ТиНАО и улучшить условия работы пожарных», — сказал он.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии