РИАМО - 11 окт. На территории новой Москвы продолжается строительство 4 пожарных депо, одно из них ввести в эксплуатацию планируют до конца года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Вопросам обеспечения противопожарной безопасности в новой Москве мы традиционно уделяем много внимания. Сегодня в рамках программы «Безопасный город» на территории ТиНАО ведется строительство 4 пожарных депо, одно из них — в деревне Чернецкое поселения Вороновское — планируется ввести до конца этого года», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что другие пожарные депо строятся в поселениях Воскресенское, Филимонковское и Рязанское.

«Также в настоящий момент идет проектирование еще 3 пожарных депо, которые расположатся на территории поселений Первомайское, Новофедоровское и в деревне Картмазово поселения Московский», – добавил Бочкарев.

Глава столичного департамента развития новых территорий отметил, что в каждом депо будет все необходимое для эффективной службы. Здания оборудуют помещениями для пожарной техники и ее обслуживания, пунктами связи, учебными классами, комнатами отдыха и другими необходимыми помещениями.

«Строительство новых современных пожарных депо позволяет значительно сократить время реагирования на ЧС в ТиНАО и улучшить условия работы пожарных», — сказал он.