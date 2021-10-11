РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 окт. Госавтоинспекторы в рамках социального раунда «Засветись!» рассказали посетителям щелковского МФЦ о необходимости ношения световозвращающих элементов на одежде, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

В ходе мероприятия с посетителями многофункционального центра «Мои документы» проведены профилактические беседы, в которых автоинспекторы рассказали гражданам о важности ношения световозвращающих элементов.

Людей призвали обязательно использовать их в темное время суток.

Кроме того, жителям раздали памятки с правилами дорожного движения.