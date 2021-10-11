РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 окт. В разных номинациях победителями премии губернатора Московской области «Мы рядом» стали 23 жителя подмосковного Красногорска, сообщила старший инспектор отдела социальных коммуникаций администрации горокруга Инна Перельман.

Церемония награждения победителей состоялась в понедельник в онлайн и офлайн режимах. Победителей в номинациях «Территория перемен» и «Место перемен» наградил во «Дворце культуры «Подмосковье» временно исполняющий полномочия главы округа Всеволод Волосевич.

«Всего у нас 23 победителя. Из 267 заявок это очень хороший результат. По количеству лауреатов Красногорск на 7 месте в области», - сообщила Перельман.

Специальную премию губернатора получили двое жителей округа. В номинации «Область перемен» лауреатами стали трое, «Округ перемен» – двое, «Территория перемен» – четверо и «Место перемен» – 12 жителей.

Ежегодные премии губернатора Московской области учреждаются с целью поощрения гражданских инициатив и присуждаются за реализованные социально значимые проекты и инициативы, развивающие регион, удовлетворяющие конкретные потребности общества и улучшающие качество жизни.

Победителям вручаются премии от 50 тыс. рублей до 1 млн рублей. В нынешнем году призовой фонд премии составил 80 млн рублей.