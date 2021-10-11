РИАМО - 11 окт. В ближайшие годы будет реконструирована половина поликлиник Москвы, в общей сложности обновят около 200 зданий, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В понедельник столичный градоначальник Сергей Собянин осмотрел комплексное благоустройство территории детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского и процесс обновления поликлиники № 220. Реконструкция последней идет в рамках программы внедрения «Нового московского стандарта поликлиник».

Мэр отметил, что современная московская больница представляет собой квалифицированный медперсонал, новейшие технологии лечения, комфорт для пациентов.

«Не в последнюю очередь – это исцеляющая среда. Ухоженный больничный двор и красивый парк тоже вносят немалый вклад в процесс выздоровления. А малышам-пациентам детских больниц очень важно иметь возможность поиграть и покачаться на качелях», — сказал Собянин.

За прошлый и нынешний года в столице реконструировали 30 зданий поликлиник общей площадью порядка 100 тыс. кв. м.

На сегодняшний день также ремонтируют 46 зданий городских поликлиник общей площадью свыше 200 тыс. кв. м. Завершить эти работы собираются в конце 2021-2022 гг.

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