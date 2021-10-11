РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. В Люберцах определили победителей Кубка городского округа по самбо, сильнейшие спортсмены завоевали 34 медали, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Кубок городского округа Люберцы по самбо состоялся накануне во Дворце спорта «Триумф». В соревнованиях принимали участие спортсмены двух возрастных групп (10-11 лет и 12-13 лет) в 16 весовых категориях.

«Медали разыграли 116 люберецких самбистов. Сильнейшие завоевали 34 медали – 9 золотых, 9 серебряных и 16 бронзовых», — сказал Ружицкий.

Он пояснил, что по итогам турнира сформировали резерв для сборной команды округа по самбо. Традиционно наибольшее представительство участников имеет Федерация самбо городского округа Люберцы.

«Желаю всем спортсменам побед! Представлять свой округ на соревнованиях разного уровня - всегда ответственно и почетно. Пусть спортивная удача улыбнется сильнейшим! Люберцы - территория спорта», - подчеркнул Ружицкий.