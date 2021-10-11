РИАМО - 11 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил лауреатов премии «Мы рядом ради перемен». Торжественная церемония прошла в кинотелевизионном комплексе «Главкино» в городском округе Красногорск, передает корреспондент РИАМО.

«Так у нас в Подмосковье заведено, что огромное количество людей <…> помогают другим людям бескорыстно. Премия (создана - ред.) для того, чтобы еще раз показать важность этих дел. <…> Это всегда вызывает уважение, когда люди, коллективы, какая-то отдельная личность откладывают свои дела в этом сумасшедшем мире <… > и просто дарят добро», – сказал Воробьев во время церемонии награждения.

По словам председателя совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марины Юденич, «даже в самые трудные времена добрые дела дороже всего на свете». Народный артист России Игорь Бутман отметил, что проведение премии «Мы рядом» и ее победители – это пример для всей страны.

«Наша команда педагогов помогает детям с особенностями развития, большая часть которых дислексики, осваивать школьную программу. Это занимает очень много времени, это не так легко, как с остальными детьми и требует специального ресурса», – рассказал лауреат премии в номинации «Округ перемен», руководитель благотворительной организации «Добромакс» Максим Павлюченко.

Павлюченко руководит благотворительным развивающим центром «Луч» в Ногинске, где учат детей из Электростали, Павловского Посада и Богородского округа. В ходе церемонии также наградили победителей в номинациях «Область перемен», «Территория перемен» и «Место перемен».

В этом году призовой фонд премии составил 80 млн рублей, а число лауреатов – 500 человек. Они представили социально значимые проекты, которые реализуются в масштабах городских округов, городов, сел и деревень региона.

Премия присуждается в Подмосковье с 2013 года. За это время было принято более 250 тыс. заявок, а лауреатами стали 12,5 тыс. жителей региона.