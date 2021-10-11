РИАМО - 11 окт. В Серпуховском парке «Питомник» появится сезонный ледяной каток, сообщается на сайте RosTender.info.

Согласно проектной документации, между улицами Советская и Фирсова появится ледовое поле размером 26х56 м с хоккейными воротами размерами 1,22 х 1,83 м.

В павильоне у катка поместят стеллаж для коньков на 80 пар, шкафы индивидуального пользования и оборудование для заточки коньков.

Комитет по благоустройству городского округа Серпухов проводит открытый конкурс на выбор подрядчика для создания катка. Заявки на участие принимают до 2 ноября, с победителем заключат контракт на 60 млн рублей. Ожидается, что строительные работы завершатся в декабре 2021 года.