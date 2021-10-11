РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. На портале «Добродел» проходило голосование по очистке в 2022 году прудов в Подмосковье, жители городского округа Люберцы отдали предпочтение Жилинскому пруду. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители городского округа Люберцы до 10 октября смогли выбрать для очистки в 2022 году пруд из трех водоемов: пруд в поселке Томилино на улице Шевченко, пруд в деревне Жилино на улице Прудовая и «Директорский» пруд в СНТ «Ручеек».

Жители отдали в сумме всего 6 284 голоса. Большинство набрал Жилинский пруд – за него отдали 3 277 голосов. На втором месте - пруд в Томилине на улице Шевченко – у него 2 434 голоса. На третьем месте - «Директорский» пруд в «СНТ Ручеек» - 414 голосов.

Кроме того, 159 голосов получил не участвовавший в голосовании пруд в Томилине на улице Кантемира.