РИАМО - 11 окт. В России на сегодняшний день каждая вторая женщина и каждый третий мужчина страдают ожирением, сообщила доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела терапевтической эндокринологии НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Наталия Мазурина.

«Ожирение — это не столько социальная и косметологическая проблема, сколько проблема здравоохранения. К счастья, Россия не входит в семерку стран по ожирению, но в стране достаточный процент репродуктивных людей, которые страдают ожирением. У каждого третьего мужчины и у каждой второй женщины в России есть лишний вес — это уже причина беспокоиться о проблеме на государственном уровне», — сказала Мазурина в ходе онлайн-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с ожирением.

По ее словам, ограничение калорийности пищи и физические упражнения это лишь профилактика ожирения. Чтобы вылечить данное заболевание, нужна врачебная помощь.

«Проблема ожирения — одна из самых актуальных на сегодняшний день. <...> К примеру, у каждого пятого ребенка в России есть избыточная масса тела», — отметила председатель Общероссийского общественного движения по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни населения «Стройная Россия» Ольга Ванатова.

По статистике, мальчики больше предрасположены к данной болезни, чем девочки. Чтобы избежать этого, государственная программа в рамках школьного и дошкольного образования должна прививать навыки здорового образа жизни, уверена специалист.

Ванатова представила несколько проектов по решению проблемы. Так, были созданы такие проекты как «Здоровая школа», которая предусматривает мероприятия, внеклассные мини-уроки и игры со школьниками. Специалисты разных профессий могут рассказывать о правильном образе жизни, активности и психологическом состоянии детям.