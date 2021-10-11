РИАМО - 11 окт. Количество ДТП и смертельных исходов дорожных аварий в Подмосковье снижается, но основной причиной происшествий остается несоблюдение ПДД, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Как отметила директор общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая, водители грубо нарушают скоростной режим, ездят на красный сигнал светофора, выезжают на встречную полосу.

С 11 октября по 11 ноября в области пройдет тотальный онлайн-зачет на знание правил дорожного движения. «Я знаю ПДД — Общеобластной зачет-2021». Поучаствовать сможет любой житель Московского региона.

«Подмосковье - первый регион, который проводит онлайн-зачет на ПДД. Совместно с коллегами из Госавтоинспекции мы проводим много мероприятий для улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры и повышения безопасности на дорогах. Однако поведение водителей и пешеходов на дороге, их внимательность к дорожной ситуации и знание правил ПДД остаются важным фактором безаварийного передвижения», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Акция проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке правительства Московской области, ГИБДД региона, Союза безопасности дорожного движения. Технологический партнер акции – «МВС Груп», оператор подмосковной системы фотовидеофиксации.

Все успешно прошедшие зачет будут награждены именными электронными сертификатами. После подведения итогов зачета 20 участников, правильно ответивших на максимальное количество вопросов за короткое время, получат памятные призы: умные колонки и набор автомобилиста. 10 из них наградят именными сертификатами лично.