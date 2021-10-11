РИАМО - 11 окт. За сутки в России выявили 29 409 новых случаев заражения коронавирусом, это максимальный показатель с прошлого декабря. Цифры по заболеваемости продолжат расти и дальше, считает академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский.

«Думаю, что рост еще будет продолжаться некоторое время, это связано с тем, что все-таки вакцинирован недостаточный процент населения, кроме того, некоторые вакцинированные могут болеть и могут передавать вирус», - сказал Покровский в интервью радио Sputnik.

Остановить распространение коронавируса удастся только в том случае, если все постепенно привьются, а также будут строго соблюдать все меры профилактики. Важно продолжать носить маски и ограничивать число контактов с другими людьми.

«Это стабилизирует ситуацию и можно будет остановить текущую вспышку. Сейчас многое зависит именно от сознательности людей», - подчеркнул Покровский.

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