РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. Футбольная команда Котельников проиграла клубу из Шатуры в туре чемпионата Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

ФК «Котельники» уступили СШ «Шатура» в выездном матче 16 тура чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд. Однако команде Котельников удалось открыть счет на 12 минуте. С передачи Александра Никифорова отличился Сергей Лобанов.

Спустя 5 минут игроки противника сравняли счет после удара со штрафного, но на 27 минуте Александр Волков дальним ударом поразил их ворота. Первый тайм завершился со счетом 2-1 в пользу Котельников.

Во втором тайме «Шатуре» удалось забить дважды, на 48 и 72 минутах.

Несмотря на обилие моментов у обеих команд, финальный свисток арбитра встречи зафиксировал итоговый счет 3:2 в пользу футболистов из Шатуры.