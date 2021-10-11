РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 11 окт. Спортсменки Котельников заняли призовые места на Открытом турнире по художественной гимнастике «BABY CUP МЭИ», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Накануне юные гимнастки спортивной школы «Котельники» выступили на этом турнире. В соревнованиях приняло участие большое количество гимнасток из Москвы, Пензы, Московской Области и Нижегородской области.

Первые места заняли Вангели Ева, Карцева Софья, Саарян Анаита. Вторые места завоевали Магомедрасулова Амина, Булатова Арина, Норвардян Анна, Лаврушкина Милана, Тюнева Варвара.

Третьи места заслужили Ведькало Кристина, Доронина Арина.