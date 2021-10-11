РИАМО - 11 окт. С 4 по 10 октября в Москве зарегистрировано 176 дорожных аварий, в которых погибли 9 человек, еще 200 получили травмы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Чаще всего случаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Самым аварийным днем на минувшей неделе стала пятница, 8 октября. Тогда случилось 36 ДТП, 3 человека погибли и 40 пострадали.

Москвичей попросили беречь себя, а также напомнили, что превышение допустимой скорости, является одной из основных причин аварий с тяжелыми последствиями.

Для того, чтобы не попадать в ДТП, водителям порекомендовали соблюдать ПДД, скоростной режим и безопасную дистанцию.