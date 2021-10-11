РИАМО - 11 окт. Сельский туризм может стать одним из приоритетных видов туризма Подмосковья. Сейчас к таким относят социальный, детский и самодеятельный. Соответствующий законопроект Мособлдума рассмотрит 14 октября, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В июле президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит понятие «сельский туризм» в РФ. Это направление, в рамках которого путешественники смогут познакомиться с сельской жизнью, поучаствовать в сельских работах и оценить местный досуг.

Теперь этот вид отдыха отнесен к тем направлениям, которые получают господдержку в сфере сельского хозяйства. Это может привести к росту выручки фермеров от сельского туризма в России к 2030 году до 50 млрд рублей, обеспечить рост рынка агротуризма примерно в 7 раз с созданием до 60 тыс. новых рабочих мест.

В Подмосковье есть все необходимые ресурсы для развития сельского туризма, порядка 50 фермеров в регионе готовы участвовать в развитии этого направления.