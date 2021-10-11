РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. Спортсмены городского округа Люберцы успешно выступили на турнире по панкратиону в Москве, они завоевали 7 медалей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Команда бойцовского клуба «GROUND & POUND» из Люберец накануне приняла участие на турнире по панкратиону «AFINA MOSCOW».

«Наши спортсмены на соревнованиях завоевали 7 медалей разного достоинства. Рамзан Кутузов занял два первых места и одно второе, Турпал Махмутмерзаев – первое место, Адлан Маккаев – второе, Максим Муштук – второе и Дан Чокану – второе», - сказал тренер бойцовского клуба Севак Авагян.