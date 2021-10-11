РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Активисты Подольска провели уборку на могилах участников Великой Отечественной войны на городском кладбище Красная горка, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» член общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов.

Активисты движения «Волонтеры Победы» совместно с депутатом Сергеем Кулевым, Мухамеджановым и горожанами 9 октября продолжили благоустройство могил Героев Великой Отечественной войны, находящихся на Подольском городском кладбище Красная горка.

В связи с первыми заморозками в текущем году сезон по благоустройству активисты закрыли, а с апреля 2022 года снова возьмутся за грабли, лопаты и кисточки.

Жителей приглашают присоединиться к проекту «Незабвенные» и помогать приводить в порядок заброшенные могилы Героев Великой Отечественной войны.