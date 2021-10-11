РИАМО - 11 окт. Избитый в метро Москвы тремя уроженцами Дагестана после замечания 25-летний Роман Ковалев рассказал, что планирует потратить 2 млн руб., выделенные ему правительством столицы, на взнос по ипотеке и организацию свадьбы, пишет Газета.ru.

Инцидент произошел 4 октября в вагоне поезда метро, следующего по Арбатско-Покровской линии. Ковалев сделал замечание троим уроженцам Дагестана, которые приставали к пассажирам и вели себя агрессивно, в ответ на что был избит ими.

«Возможно, это будет взнос за ипотеку, очень давно мечтаю в Москву перебраться… Возможно, часть пойдет на организацию свадьбы, хочу сделать предложение своей девушке, но оклематься нужно для начала», — сказал Ковалев.

Молодой человек отметил, что был шокирован после решения городских властей о назначении ему выплаты в таком размере.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить 2 млн руб. Ковалеву, который вступился за девушку в метро перед хулиганами и был избит ими.

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