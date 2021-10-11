РИАМО - 11 окт. Серьезные нарушения законодательства были выявлены в ходе проверки компании «Альянс-Групп», которая занимается добычей песка возле деревни Васютино в Павловском Посаде. Недропользователю назначен штраф более 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Проверку деятельности проводила Павлово-Посадская прокуратура совместно со специалистами Госадмтехнадзора и Минэкологии Подмосковья.

Материалы направили в министерство для установления наказания.

«По условиям лицензии, недропользователь обязан возвести вокруг карьера защитный вал для того, чтобы в выемку не попали люди или животные». – рассказал зампред правительства региона – министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

Кроме того, был нарушен порядок обращения с верхним плодородным слоем грунта, снятым при проведении работ.

«Как говорят специалисты, вскрышные породы, они должны быть складированы на специально оборудованной, защищенной от осадков площадке, чтобы использовать затем для рекультивации отработанного карьера. На участке «Васютино» ничего этого не было сделано», - объяснил Разин.

Он добавил, что на этом список нарушений не заканчивается.

Изучив материалы проверки прокуратуры, Минэкологии назначило компании штраф на сумму более 300 тыс. рублей. Компания должна будет устранить все выявленные нарушения.