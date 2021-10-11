РИАМО - 11 окт. Домашнее насилие может быть как явным, так и скрытым, выраженным в манипулировании и подчинении воли партнера. Психолог Ирина Красова объяснила, как распознать насилие второго типа. Такие взаимоотношение тоже могут быть опасными, сообщает Nation News.

Термин «газлайтинг» в психологии появился после выхода фильма «Газовый свет» в середине прошлого века. В основе сюжета картины лежат отношения коварного супруга с молодой женой, в которых он старается убедить девушку в том, что она - душевнобольная.

Мужчина заставляет ее сомневаться в самом восприятии реальности и укрепляет ее в мысли, что она ничего не может. Цель жестокого супруга – наследство жены.

Сегодня газлайтингом называют форму психологического насилия, при которой манипулятор отрицает реальные факты, заставляет жертву сомневаться в своей памяти и разуме.

«Газлайтинг можно распознать, если один человек находится под давлением другого, при этом сомневаясь в восприятии собственной реальности. Человек испытывает искаженное видение того, что происходит в его жизни. Можно сказать, что этот человек — жертва и должен подчиняться приказам, он подвергается словесным нападкам», - объяснила Красова.

Ключ к выходу из такой ситуации прежде всего осознание ее реальности. Жертва должна осознать, что она жертва.

В числе признаков: напоминания о недостатках со стороны манипулятора и отсутствие чувства безопасности у жертвы.

«Еще один признак: ощущение скованности — человек не может самовыразиться, ему не дают этого сделать», - отметила психолог.

Для того, чтобы справиться с проблемой, необходимо научиться доверять себе, отстаивать собственное мнение. Не стоит пытаться исправить газлайтера, лучше заняться собственным эмоциональным здоровьем.