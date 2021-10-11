РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 окт. Порядка 10 несанкционированных свалок ликвидировали на территории Балашихи с начала текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления Госадмтехнадзора региона.

«В результате надзорных действий инспекторов Госадмтехнадзора Московской области с начала 2021 года в Балашихе ликвидировано 10 несанкционированных свалок, выявленных на Объездном шоссе, на Ласточкином проезде и по другим адресам», - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Из них 7 уже устранены. Устранение оставшихся 3 находится на контроле инспекторов Госадмтехнадзора.