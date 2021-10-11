РИАМО - 11 окт. В Московской области завершили работу два речных маршрута «Бочманово – Притыка» в Коломне и «Серпухов – Сады» в Серпухове, за сезон количество пассажиров, воспользовавшихся ими, превысило 13,4 тыс. человек, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Пассажирами речного маршрута в Коломне стали более 4,9 тыс. человек, а в Серпухове – 8,4 тыс. Чаще всего люди оплачивали проезд банковской картой и картой «Стрелка».

Сезон регулярной работы речного транспорта начинается в Московской области 1 мая. До 20 ноября продолжает свою работу речной маршрут в Лыткарине по маршруту «Лыткарино – Андреевское».

Водные маршруты пользуются популярностью у жителей каждый год, они позволяют сократить время в пути, минуя использование личного транспорта.