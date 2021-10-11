РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. В Подольске назвали победителей и призеров Осеннего турнира по конкуру, посвященного Дню памяти Подольских курсантов, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В конноспортивном клубе «Фаворит» 9 октября прошел Осенний кубок по конкуру, посвященный памяти Подольских курсантов. Так, на маршруте №1а классическим стилем с перепрыжкой победила Мария Диденкова, второе место получила Валерия Виноградова, а третье - Юлия Широкова.

На маршруте №1б тоже классическом с перепрыжкой серебро завоевала Валерия Виноградова. На маршруте №2 на чистоту и резвость в зачете «дети» победила Мария Филипская, бронзу получила Анастасия Федорова. В общем зачете серебро получила Варвара Хлапова. На маршруте №3 классическом с нормой времени победили Екатерина Волкова и Валерия Яценко.