РИАМО - 11 окт. У дома №6 на 16-й Парковой улице на маму с 6-летним ребенком наехал водитель автомобиля Mercedes. Пешеходов госпитализировали, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

По предварительным данным, пострадавших доставили в медучреждение с ссадинами и ушибами.

Мама и ребенок переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали пешеходов использовать световозвращающие элементы, а автомобилистов быть внимательнее.