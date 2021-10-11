РИАМО - 11 окт. Завершено расследование дела в отношении генерального директора коммерческой организации, которого обвиняют в уклонении от налогов в особо крупном размере. Мужчина предстанет перед судом в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Компания, где обвиняемый был гендиректором, занимала грузоперевозками в Москве и Подмосковье. Мужчина умышленно подавал недостоверную информацию в налоговых декларациях по НДС с 2015 по 2018 годы, что позволило ему уклониться от уплаты налогов на сумму более 112 млн рублей.

В настоящее время на имущество организации наложен арест.

В ходе расследования следователи провели более 5 обысков, более 10 допросов, очные ставки и налоговую экспертизу. На основании доказательной базы было утверждено обвинительное заключение и дело передали в суд.