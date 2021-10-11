РИАМО - 11 окт. В Парке Малевича в Одинцове установят сезонный каток, рядом поместят разборный павильон пункта проката, сообщается на сайте RosTender.info.

На территории парка установят ледовый каток с хоккейным бортом размером 56х26 м, в составе - одни распашные ворота шириной не менее 3 м, четыре калитки, боксы для игроков, ограждение по всему периметру.

Дирекция парков Одинцовского городского округа проводит открытый конкурс на выбор подрядчика для устройства катка в парке. Заявки принимают до 2 ноября. Ожидается, что работы над катком завершатся 10 декабря.

Парк имени Казимира Малевича в Одинцове официально открыли в конце декабря 2020 года. В парке уже есть кафе, футбольные поля и волейбольные площадки, воркаут-комплекс, дорожки для велосипедистов.