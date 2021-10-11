РИАМО - 11 окт. Аналитики утверждают, что спрос на нефть вырос из-за дороговизны газа. Однако прямой связи тут быть не может, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В понедельник утром цена на нефть достигла максимума за 3 года, поднявшись почти на 2%.

«Нефть обычно напрямую не конкурирует с газом, так как газ используется по большому счету только в трех крупных областях: первая – электроэнергетика, где газ используется в качестве топлива, вторая – различного рода промышленное производство, где газ используется в качестве сырья, и третья область – использование газа в качестве моторного топлива», - сказал Фролов в интервью радио Sputnik.

Конкуренция между этими видами сырья может повлиять на стоимость нефтепродуктов, но только в сфере электроэнергетики.

Эксперт связывает увеличение цены с прогнозом ОПЕК. Организация выразила обеспокоенность возможным обострением конкуренции сырья, а рынок отреагировал.

«Это реакция рынка на некие прогнозы резкого роста спроса на нефтепродукты в области электроэнергетики, а также реакция на подогревающие эти прогнозы отдельно взятые новости, касающиеся небольших пока что рынков, на которых действительно происходит обострение межтопливной конкуренции», - заключил Фролов.