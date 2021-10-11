РИАМО - 11 окт. Трудности с засыпанием и тяжелое пробуждение могут свидетельствовать о нехватке мелатонина в организме, однако прием этого гормона может помочь лишь при определенных условиях, рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Мелатонин, который иногда называют гормоном сна, помогает организму засыпать быстро и высыпаться. Если режим сна нарушается и человек ложится поздно ночью, в организме может возникнуть дефицит мелатонина, что повлечет за собой соответствующие проблемы.

«Гормон мелатонин в нашем организме вырабатывается при условии, что мы спим в темное время суток. Если человек ночью не спит, вырабатывается кортизол – гормон стресса, который необходим для поддержки организма в это время суток, чтобы он не спал», - сказала Ярцева в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что такой гормональный дисбаланс влечет нарушение ритма сна. Так, человек не может быстро заснуть, а сам сон становится неполноценным и прерывистым, после чего, даже проспав достаточное для восстановления организма количество часов, человек просыпается уставшим.

Сон можно нормализовать принимая мелатонин в виде лекарственного препарата или биологически активной добавки, но такая мера даст положительный результат лишь в том случае, если человек начнет ложиться раньше и соблюдать режим сна.

«Мелатонин работает только при соблюдении режима сна. Если принимать мелатонин в 10 и ложиться в 11, тогда он будет помогать. Но, естественно, нужно соблюдать и все остальные правила: за час до сна никаких гаджетов, телевизоров, яркого света, лучше читать книжку или слушать музыку в полутемной комнате», - отметила врач.

Ярцева подчеркнула, что при соблюдении всех условий гормон будет способствовать нормализации сна и выработке организмом собственного мелатонина. Все это также положительно повлияет на иммунитет: организм окажет большую устойчивость в борьбе с вирусами и инфекциями.

Прием мелатонина безопасен для большинства людей, однако перед его приемом стоит проконсультироваться с врачом на предмет возможной аллергической реакции. Если прием мелатонина не помог нормализовать сон – необходимо обратиться к специалисту.