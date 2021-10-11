РИАМО - 11 окт. Российский экспортный центр (РЭЦ) создаст витрину для поставщиков услуг для экспортеров в информационной системе «Одно окно» (на платформе «Мой экспорт»), сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.

Новый сервис расширит набор услуг, которые экспортер может получить в «одном окне». На первом этапе приглашаются поставщики услуг по правовой поддержке экспортера, а также логистических услуг, по поиску покупателей за рубежом и услуг по размещению на иностранных маркетплейсах. Каждая компания, которая намерена предоставлять услуги экспортерам, будет проходить предварительную аккредитацию.

«Цель нового сервиса – обеспечить доступность разнообразных коммерческих услуг высокого качества по поддержке экспорта. В рамках одного окна мы стремимся сформировать широкую базу российских и зарубежных поставщиков услуг экспортного консалтинга, чтобы экспортер мог найти профессионала, который поможет выполнить практически любую операционную задачу экспортера», — сказала директор по партнерской инфраструктуре Мария Котовская.

Она добавила, что все компании-кандидаты допускаются только по итогам аккредитации, включающей проверку правоспособности, компетенций и опыта. Такая оценка проводится по прозрачной и регламентированной процедуре.

«Одной из целей реализации проекта является создание организованного рынка экспортного консалтинга. Это важный компонент поддержки экспорта в рамках экосистемы «Цифровая платформа «Мой экспорт»», - отметил вице-президент Российского экспортного центра Алексей Михайлик.

Сервис обеспечит вовлечение юридических, логистических, аналитических и других организаций, осуществляющих экспортный консалтинг в развитие российского экспорта, создав как для экспортеров, так и для поставщиков услуг удобный цифровой рынок.

Сервис будет полезен не только экспортерам, но и поставщикам услуг. Заявку можно оставить по ссылке.