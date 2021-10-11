РИАМО - 11 окт. Контролеры выявили более 180 тыс. безбилетных пассажиров в общественном транспорте Москвы с января по сентябрь 2021 года, сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».

«Почти 400 контролеров ежедневно проверяют оплату проезда на маршрутах наземного транспорта и в метро. При этом работа подразумевает постоянный контроль 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Инспекторы проводят регулярный мониторинг маршрутов для проверок честного проезда», - сказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

При нарушении оплаты проезда пассажиру может быть выписан штраф в размере 1 тыс. руб., оплатить его нужно в течение 60 дней, в противном случае долг увеличится вдвое.

В ГКУ «Организатор перевозок» отметили, что для своевременной оплаты штрафа пассажиры могут подключить бесплатное sms-уведомление, которое напомнит о дате погашения долга.

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